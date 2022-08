Chinese techbedrijven delen algoritmes met Beijing

De precieze stukken softwarecode gaf de internetwaakhond niet vrij. Het is onduidelijk of de bedrijven die wel in vertrouwen hebben gedeeld.

De algoritmes, stukjes software die bijvoorbeeld bepalen welke TikTok-filmpjes gebruikers te zien krijgen of welke reclames mensen voorgeschoteld krijgen, worden gezien als het geheime ingrediënt dat veel internetdiensten helpt zich te onderscheiden. Bedrijven houden de precieze werking daarvan geheim omdat hun diensten anders gekopieerd kunnen worden.

China stelde in maart regels in die bedrijven verplichten deze geheimen met de overheid te delen. Beijing zou daarmee willen voorkomen dat de gegevens van burgers worden misbruikt. De autoriteiten gebruiken de wetgeving echter ook om de macht van techbedrijven in te perken, iets waar de Chinese overheid al langer mee bezig is.