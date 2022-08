Shell bij winnaars op Beursplein 5 na cijfers Saudi Aramco

Olie- en gasconcern Shell stond maandag bij de opening van de beurs in Amsterdam bij de winnaars. Ook elders in Europa stonden oliefondsen als BP en TotalEnergies bij de stijgers. Beleggers verwerkten de kwartaalresultaten van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco. Toch leven er zorgen over de vraag naar olie na onverwacht zwakke cijfers over de Chinese economie. Die zetten de prijzen voor olie onder druk.

Shell noteerde in de vroege handel 0,4 procent hoger in de AEX-index in Amsterdam. BP won in Londen 1 procent. TotalEnergies steeg 0,8 procent in Parijs. Saudi Aramco meldde dit weekend volop te hebben geprofiteerd van de hogere prijzen. De winst van het concern steeg met 90 procent tot omgerekend 47 miljard euro Saudi Aramco verwacht dat de vraag naar olie de rest van het decennium zal toenemen.

Evengoed leven er op de financiële markten zorgen over de olievraag. De Chinese centrale bank verlaagde de rente onverwacht om daarmee de economie een impuls te geven na een reeks tegenvallende cijfers. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 91,28 dollar per vat. Brentolie kostte ook 0,9 procent minder op 97,26 dollar per vat.

Just Eat Takeaway

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway ging aan kop in de AEX-index met een winst van 1,4 procent. Ook zorgtechnologiefonds Philips en betalingsbedrijf Adyen presteerden goed met winsten van 1,3 procent. KPN steeg 0,4 procent. Het telecomconcern kondigde een meerjarige samenwerking met streamingdienst HBO Max aan. De AEX-zelf stond kort na de openingsbel 0,6 procent hoger op 729,91 punten. De MidKap noteerde 0,3 procent in de plus op 982,74 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs stonden plussen tot 0,5 procent op de borden.

De Deense bedrijven Vestas (min 3,6 procent) en Ørsted (min 1,6 procent) stonden in Kopenhagen bij de verliezers. De bedrijven die allebei actief zijn op het gebied van duurzame energie, klaagden in de Britse krant Financial Times over de lange duur van vergunningverlening. Door het getreuzel komen volgens de bedrijven duurzaamheidsdoelen in gevaar.

HelloFresh

De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh gaf inzage in de boeken en stond in Frankfurt 6 procent hoger. Cijfers van het eveneens Duitse wasmiddel- en lijmproducent Henkel werden minder goed ontvangen. Het bedrijf achter merken als Pattex, Fa, Schwarzkopf en Persil verloor 0,9 procent aan beurswaarde,

De euro was 1,0234 dollar waard, tegen 1,0257 dollar voor het weekend.