In Noorwegen is plotseling een tien jaar oude overwegend houten verkeersbrug ingestort. Hierdoor kwamen op zijn minst een vrachtauto en een auto in de rivier Lagen terecht. Volgens plaatselijke media zijn de inzittenden van die wagens gered, maar het is nog niet zeker dat dit de enige auto’s zijn die door het instorten van de 148 meter lange brug in Tretten, 150 kilometer ten noorden van Oslo, te water raakten.