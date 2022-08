Poetin zoekt toenadering tot Noord-Korea

De Russische president Vladimir Poetin wil de banden met buurland Noord-Korea aanhalen. Dat schreef hij volgens Noord-Koreaanse staatsmedia in een brief aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ter gelegenheid van de Noord-Koreaanse feestdag Bevrijdingsdag. Poetin zei dat het in het belang van beide landen is om verdere toenadering te zoeken.

Volgens speculaties van sommige analisten kunnen de Russen een beroep gaan doen op Noord-Korea om wapentuig te leveren voor de oorlog in Oekraïne. De dictatuur van leider Kim beschikt over een enorm wapenarsenaal, met veel artillerie. Functionarissen hebben ook geopperd dat Noord-Koreaanse arbeiders aan de slag kunnen gaan in bezet gebied in Oost-Oekraïne.

Rusland ligt door de oorlog in Oekraïne op ramkoers met het Westen en kreeg sancties opgelegd. Noord-Korea gaat ook gebukt onder zware internationale strafmaatregelen. Het geïsoleerde land zorgt al jaren voor internationale onrust door raketten te testen en te werken aan kernwapens.

Noord-Korea behoort ook tot de weinige landen die de onafhankelijkheid erkennen van pro-Russische rebellenstaatjes in het oosten van Oekraïne, tot woede van de Oekraïense regering. Die heeft de diplomatieke banden met Pyongyang verbroken. Poetin schreef in zijn brief dat Noord-Korea en Rusland zich nu gaan inzetten om hun ‘constructieve’ relatie verder te ontwikkelen.