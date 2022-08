Reuters: Wall Street hervat handel in Russische obligaties

Verschillende grote banken op Wall Street zijn de afgelopen dagen weer begonnen met het aanbieden van transacties in Russische obligaties. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bankdocumenten. Beleggers krijgen daardoor nog een kans om deze schuldpapieren, die in het Westen algemeen als ‘gevaarlijk’ worden beschouwd, te verkopen.

De meeste Amerikaanse en Europese banken hebben zich in juni teruggetrokken uit de handel in Russische waardepapieren. Dat kwam doordat het Amerikaanse ministerie van financiën Amerikaanse investeerders heeft verboden om Russische effecten te kopen. Deze maatregel is een onderdeel van de economische sancties tegen Rusland vanwege het binnenvallen van Oekraïne.

In juli kwam het ministerie echter met richtlijnen die Amerikaanse houders van Russische waardepapieren in staat stelden om hun posities af te bouwen. Sindsdien zijn de grootste banken op Wall Street, waaronder JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays en Jefferies, voorzichtig weer begonnen met de handel in Russische staats- en bedrijfsobligaties.

Extra papierwerk

Een woordvoerder van Jefferies zei dat de bank ‘werkt binnen de wereldwijde sanctierichtlijnen om tegemoet te komen aan de behoefte van onze klanten om door deze gecompliceerde situatie te navigeren’. Een bron dichtbij Deutsche Bank verklaarde dat deze bank alleen op verzoek en per geval obligaties voor klanten verhandelt om de posities in Rusland verder te verminderen.

Er stond ongeveer 40 miljard dollar aan Russische staatsobligaties uit voordat Rusland in februari Oekraïne binnenviel. Ongeveer de helft was in handen van buitenlandse fondsen. Veel investeerders konden hun Russische beleggingen niet meer verkopen omdat hun waarde kelderde, kopers verdwenen en sancties de handel vrijwel onmogelijk maakten.

Om de pijn voor deze beleggers te verzachten mogen de banken sinds 22 juli volgens de Amerikaanse regelgevers weer transacties in Russische schulden faciliteren en afwikkelen als dit Amerikaanse investeerders helpt om hun posities af te bouwen. De transacties blijven wel onderworpen aan veel regels en de banken eisen ook extra papierwerk van klanten om te voorkomen dat ze zelf Russische schuldpapieren in hun boeken krijgen. Ook zou de afwikkeling langer duren dan normaal. Reuters kon niet vaststellen wie de kopers zijn van de Russische obligaties.