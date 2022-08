Vestas en Ørsted: vergroening in gevaar door trage besluitvorming

De klimaatdoelen worden mogelijk niet gehaald omdat regeringen er veel te lang over doen om vergunning af te geven voor windparken op zee. Dat zeggen de topmannen van de Deense bedrijven Vestas en Ørsted tegen de Britse zakenkrant The Financial Times.

Ook de sinds de Russische inval in Oekraïne door de EU zo vurig gewenste energieonafhankelijkheid laat daardoor op zich wachten, betogen Mads Nipper van Ørsted en Henrik Andersen van Vestas. Ze vinden dat overheden veel mooie woorden hebben over vergroening, maar dat ze niet genoeg doen.

‘We luisteren nu veel naar excuses voor waarom ze niet gedaan hebben wat ze in de afgelopen vijf jaar hadden moeten doen’, stelt Andersen. ‘Op dit moment zou er in elke overheid een werkgroep moeten zijn die versneld vergunningen verleent.’

De Europese Commissie

Momenteel duurt het vergunningsproces in veel landen zo lang dat er soms al een nieuwe turbinetechnologie is voordat de vergunning verleend is. ‘Ambities zijn enorm belangrijk’, verduidelijkt Nipper. ‘En die worden steeds groter. Maar dat is pas de eerste mijl van de marathon en die moet gevolgd worden door maatregelen.’

De Europese Commissie heeft al laten weten dat vergunningsprocedures sneller moeten. Het principe dat duurzame energie een hoger algemeen belang dient, zou in Europese wetgeving moeten worden vastgelegd. Vergunningen zouden volgens de Commissie binnen één tot twee jaar moeten worden verleend.

De windenergiesector heeft nu een enorme hoeveelheid projecten die nog niet vergund zijn. ‘Producenten staan klaar en kunnen meer doen’, aldus Andersen.