Oliefondsen in schijnwerpers op beurzen Europa

Op de eerste dag van de beursweek zal er bovengemiddeld veel aandacht zijn voor oliefondsen. Beleggers verwerken onder andere de kwartaalresultaten van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco. Daarnaast leven er zorgen over de vraag naar olie na overwacht zwakke cijfers over de Chinese economie. Die zetten de prijzen voor olie voorbeurs onder druk.

Saudi Aramco meldde dit weekend volop te hebben geprofiteerd van de hogere prijzen. De winst van het concern steeg met 90 procent tot omgerekend 47 miljard euro. De onderneming keerde opnieuw dividend uit, wat een belangrijke inkomstenbron is voor de Saudische overheid. Saudi Aramco verwacht dat de vraag naar olie de rest van het decennium zal toenemen.

De Chinese centrale bank verlaagde maandag de rente onverwachts om daarmee de economie een impuls te geven na een reeks tegenvallende cijfers. Zo kwamen de fabrieksorders en winkelverkopen onder druk te staan als gevolg van het strenge coronabeleid van China. Daarnaast kampt het land nog altijd met een vastgoedcrisis.

HBO Max

KPN kondigde een meerjarige samenwerking met HBO Max aan. Hierdoor komt de streamingdienst via KPN beschikbaar voor Nederlandse huishoudens.

Het zwaartepunt voor beleggers lijkt later deze week te liggen, als er nieuwe cijfers over de Europese inflatie bekend worden gemaakt. Bij een aanhoudend hoge inflatie kan de Europese Centrale Bank (ECB) beslissen om de rentes sneller te verhogen. Wel zal de toezichthouder in de gaten moeten houden of bepaalde landen bij een te snelle rentestijging niet in de problemen komen. Volgens kenners neemt de kans steeds verder toe dat de Europese economie in een recessie zal belanden.

HelloFresh

De Deense bedrijven Vestas en Ørsted, die beide actief zijn op het gebied van duurzame energie, klagen in de Britse krant Financial Times over de lange duur van vergunningverlening. Door het getreuzel komen volgens de bedrijven duurzaamheidsdoelen in gevaar.

De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh gaf inzage in de boeken. Dat deed ook de eveneens Duitse wasmiddel- en lijmproducent Henkel, bekend van merken als Pattex, Fa, Schwarzkopf en Persil. Later deze week volgt ook in Amsterdam nog een pluk bedrijfsresultaten van onder andere de bouwer BAM en de baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis. Uit het buitenland volgen cijfers van grote Amerikaanse winkelbedrijven als Walmart, Macy’s, Kohl’s en Target.