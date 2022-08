HelloFresh vindt nieuwe klanten die ook meer maaltijden bestellen

Maaltijdboxbedrijf HelloFresh heeft in het tweede kwartaal opnieuw meer klanten aan zich gebonden. Dat deed de onderneming ondanks dat er veel gereisd wordt en de inflatie het leven duurder maakt, twee redenen waarom klanten hun abonnement op maaltijdboxen al dan niet tijdelijk stopzetten. Maar niet alleen wist HelloFresh er klanten bij te krijgen, ook de bestedingen per klant gingen omhoog. De boxen die het bedrijf aan huis levert, bevatten alle ingrediënten voor een maaltijd die klanten zelf kunnen klaarmaken.

Wereldwijd zijn er inmiddels 8 miljoen mensen die de boxen bestellen bij de van oorsprong Duitse onderneming. Qua actieve gebruikers betekende dat een toename van 4,1 procent.

Ook het aantal bestellingen lag 4,1 procent hoger dan een jaar eerder, maar de klanten van HelloFresh bestelden wel meer maaltijden per keer. Het aantal maaltijden dat de onderneming bezorgde, lag op bijna 270 miljoen. Dat was 6,2 procent meer dan een jaar eerder. Ook de gemiddelde waarde per maaltijd nam toe.

Sterke dollar

Dat alles leidde ertoe dat HelloFresh een omzet behaalde van net geen 2 miljard euro, ruim een kwart meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Meer dan de helft daarvan kwam uit de Verenigde Staten, waar HelloFresh profiteerde van de sterke dollar.

Wel stegen de kosten voor de onderneming. De aangepaste bedrijfswinst bedroeg 145,9 miljoen euro, tegen 157,8 miljoen euro in het tweede kwartaal vorig jaar.