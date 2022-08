Premier Australië: voorganger nam geheime ministersposten op zich

De Australische premier Anthony Albanese vraagt om juridisch advies nu bekend is geworden dat zijn voorganger Scott Morrison tijdens de coronapandemie in het geheim op een aantal ministersposten is benoemd. Hierdoor waren sommige portefeuilles dubbel bezet, buiten medeweten van sleutelfiguren binnen het kabinet.

Zo werd Morrison in 2020 benoemd tot gezondheidsminister, naast de zittende minister op die positie, Greg Hunt. Volgens een woordvoerder van de gouverneur-generaal van het land, die ministers aanstelt, werd dat gedaan om te voorkomen dat de macht tijdens de pandemie bij één persoon kwam te liggen in een situatie waarin de regering extra bevoegdheden kreeg om corona aan te pakken. Morrison werd ook tot minister van financiën benoemd en later tot minister van grondstoffen. In die hoedanigheid zou hij volgens Australische media een project hebben tegengehouden waarbij naar gas zou worden geboord op zee.

‘Dit was een centralisatie van de macht door de vorige premier’, zei Albanese maandag. ‘Dit is niet zomaar een lokale voetbalclub. Dit is de regering van Australië, die het volk onwetend hield over de verdeling van de ministeriële verantwoordelijkheden.’

Volgens de woordvoerder van de gouverneur-generaal was de gang van zaken legaal en was het aan de regering zelf om al dan niet mede te delen of ministers er andere portefeuilles bij hadden gekregen.

Morrison heeft niet op de berichten gereageerd.