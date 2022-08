Introductieweken voor studenten van start

In meerdere steden begint deze week de introductieperiode voor studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Met activiteiten en feest worden nieuwe studenten wegwijs gemaakt in de stad.

In Rotterdam, Leiden, Groningen, Leeuwarden en Utrecht begint de introductieperiode maandag. In die laatste stad doen dit jaar voor het eerst ook mbo’ers mee. Volgens de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO) is de Domstad de eerste grote studentenstad in Nederland waar mbo’ers mee mogen doen aan de introductieperiode.

De introductieweken lijken bezocht te worden door evenveel jongeren als voor de coronapandemie. Zo verwacht de KEI-week in Groningen zo’n 5500 studenten, ongeveer evenveel als afgelopen jaren. Voor de UIT in Utrecht hebben zich 3700 mensen aangemeld, evenveel als drie jaar geleden. Daarnaast doen 200 mensen online mee aan de introductieweek in Utrecht.

Ook de introductietijd in Delft begint deze week, met eerst een digitaal programma komende woensdag. Zondag gaat het fysieke gedeelte van het programma van start. In Wageningen begint de introductieperiode deze vrijdag.

Vorig jaar werd vanwege de coronacrisis bij verschillende introductieweken nog gewerkt met Testen voor Toegang, de 1,5 metermaatregel en ook moesten deelnemers tijdslots boeken zodat er niet te veel mensen tegelijk op een locatie waren. Dit jaar gaan de introductieweken door zonder zulke beperkende maatregelen.

Studenten in onder meer Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Maastricht, Amsterdam en Enschede moeten nog iets langer wachten voor ze welkom worden geheten in hun stad. Ook de komende weken gaan er nog introductieweken van start.