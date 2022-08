Nederland herdenkt einde van WOII en de Japanse bezetting

In Den Haag wordt bij het Indisch Monument stilgestaan bij de Japanse capitulatie in 1945 en het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Voor het eerst vindt de herdenking van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië ‘s avonds plaats, om meer televisiekijkers te trekken.

De herdenking is na twee coronajaren weer voor iedereen vrij toegankelijk. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, die zondag al een krans hebben gelegd bij de Indische plaquette in het Tweede Kamergebouw, zijn maandag aanwezig, net als onder anderen minister-president Mark Rutte.

Beau Schneider, zoon van de dit jaar overleden acteur Eric Schneider, is dit jaar de hoofdspreker bij de Nationale Herdenking. Eric Schneider werd geboren in Nederlands-Indië en was zeven jaar toen de Japanners Java binnenvielen. Hij bracht de oorlog door in interneringskampen, terwijl zijn vader aan de beruchte Birma-spoorlijn moest werken. Schneider was in 1988 de eerste spreker toen het Indisch Monument werd onthuld en in 2015 sprak hij opnieuw bij de herdenking, toen met zijn zoon Beau.

Dat Beau, zelf ook acteur, nu zonder zijn vader mag spreken vindt hij een eer. ‘Voor mij wordt dit een bijzonder afscheid van Eric.’ Hij wil het persoonlijke verhaal van zijn vader en opa vertellen en hoe dat doorwerkt in zijn eigen leven. Beau ziet zichzelf niet als slachtoffer, maar wil graag meeleven met mensen die dat wel waren. Hij wil graag het belang van herdenken duidelijk maken aan jonge mensen. ‘We weten dat een oorlog nooit de moeite waard is. Hoeveel pijn, verdriet en ellende dat met zich meebrengt. Hoeveel een oorlog kapotmaakt. Toch lijken we er niet van te leren.’