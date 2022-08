Radicaalislamitische Taliban heerst al weer jaar over Afghanistan

De radicaalislamitische Taliban heerst maandag al weer een jaar over Afghanistan. De beweging kon op 15 augustus 2021 de macht overnemen, nadat de hoofdstad Kabul voor een groot deel onder haar controle was gekomen. In het paleis van de president riepen vertegenwoordigers van de islamitische fundamentalisten de overwinning uit. De toenmalige president Ashraf Ghani verliet dezelfde dag het land.