Bemiddelaar Remkes praat met natuurorganisaties over stikstof

Greenpeace, Milieudefensie, Landschappen NL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Behoud de Peel, en de Federatie Particulier Grondbezit zijn bij het gesprek aanwezig. Ook Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollebroek schuift aan. Hij vecht regelmatig vergunningen aan voor evenementen of bedrijven die in zijn ogen vervuilend zijn, zoals de Grand Prix op Zandvoort.

Greenpeace dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet de stikstofdoelstellingen wil afzwakken, bijvoorbeeld door de boeren langer de tijd te geven om hun uitstoot te beperken.

Klimaatgroep Urgenda, die met succes het klimaatbeleid van de overheid aanvocht bij de rechter, is niet uitgenodigd. Dat geldt ook voor Wakker Dier, dat regelmatig overhoop ligt met veehouders. Natuur en Milieu is wel uitgenodigd, maar kan er niet bij zijn.

Remkes praatte ruim een week geleden met landbouworganisaties, waaronder LTO Nederland. Die zat daar ook namens Farmers Defence Force en Agractie. Later deze week praat Remkes met bedrijven, banken en brancheverenigingen over het stikstofbeleid. Volgende week heeft hij overleg met gemeenten, provincies en waterschappen, en later ontmoet hij de landbouworganisaties weer.