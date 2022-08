Tikkie komt met nieuwe functie voor met groepen gedeelde kosten

Betaalverzoekenapp Tikkie komt met een nieuwe functie waarin groepen mensen gedeelde kosten kunnen verrekenen. Met Groepie, zoals de functie heet, kunnen meerdere mensen aangeven wat ze hebben betaald en berekent de app automatisch wat elk groepslid aan wie verschuldigd is.

ABN AMRO denkt dat Groepie handig is voor bijvoorbeeld een vakantie met vrienden, avondje stappen of een vrijgezellenfeestje. De betaalapp wordt nu al vaak voor dat soort zaken gebruikt, merkt de bank aan de omschrijvingen die gebruikers invoeren als ze een betaalverzoek doen.

Maar ook ziet ABN AMRO nut van de functie voor langdurende uitgaven, zoals de boodschappen in een studentenhuis. ‘We verwachten dat Groepie veel gebruikt gaat worden’, zegt Rogier Brinker van Tikkie. ‘Schakelen tussen verschillende apps of tools voor kostenverrekening is niet nodig. Verrekenen gaat heel eenvoudig met een Tikkie.’

De populariteit van Tikkie neemt nog altijd toe. Onlangs werd het aantal van 8 miljoen actieve gebruikers gehaald. In totaal is er voor 16 miljard euro aan betalingen verricht met Tikkie.