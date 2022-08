Cees Engel van camping Fort Oranje overleden

Cees Engel, die in het verleden eigenaar was van de beruchte camping Fort Oranje in het Brabantse Rijsbergen, is overleden. Dat meldt juridisch adviseur Jeroen Pols, die Engel veel heeft bijgestaan bij rechtszaken. In de afgelopen jaren voerde Pols veel processen met Cees’ zoon Willem Engel en diens beweging Viruswaarheid.

Het is niet bekend waaraan Cees Engel is overleden. Pols zegt dat hij is gestorven ‘na tientallen jaren strijden tegen een rancuneuze overheid’ en noemt hem ‘een bijzonder mens die stond voor rechtvaardigheid en een wetenschapper in hart en nieren’.

Camping Fort Oranje was berucht om de slechte omstandigheden voor bewoners. Er stonden onder meer brandgevaarlijke caravans en er werden hennepkwekerijen aangetroffen. Sinds 2010 zijn meerdere dwangsommen opgelegd en in 2014 concludeerde de GGD dat er sprake was van een ongezonde leefsituatie, in het bijzonder voor kinderen. Ook registreerde de politie ongeveer 500 incidenten die grotendeels te maken hadden met diefstal, geweld, drugs, prostitutie en brand op Fort Oranje.

De gemeente Zundert, waar Rijsbergen onder valt, maakte in 2017 een plan om de camping schoon te vegen. Dat deed de gemeente samen met politie, brandweer, defensie en de gemeenten Breda en Tilburg. De campingeigenaren kregen hoogte van dat plan en besloten daarop de camping zelf te sluiten en elektriciteit en water af te sluiten. De gemeente zag vervolgens geen andere mogelijkheid meer dan onmiddellijk in te grijpen en het beheer over te nemen. Anders dreigden de bewoners dakloos te worden. De camping is daarna in fases ontmanteld.

Engel heeft de sluiting aangevochten. Hij vond dat Zundert misbruik had gemaakt van de bevoegdheden en dat het vooropgezette doel was om de camping van hem af te pakken, maar de bestuursrechter oordeelde vorig jaar dat de gemeente de camping terecht had gesloten.