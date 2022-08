1500 mensen in Noordoost-Spanje geëvacueerd vanwege bosbrand

Door een bosbrand ten westen van de Spaanse stad Zaragoza hebben zo’n 1500 mensen hun huis moeten verlaten. De brand woedt in de buurt van Añón de Moncayo in het noordoosten van Spanje en wordt aangewakkerd door de sterke wind. In de regio bestrijden zo’n 300 brandweerlieden het vuur.

Ook in het zuiden van Spanje heeft de brandweer een bosbrand bestreden. Die zou door bliksem zijn veroorzaakt en verspreidde zich door de harde wind. Dat was in de buurt van Murcia.

In Frankrijk is de grote bosbrand in het zuidwestelijke departement Gironde dankzij een regenachtige nacht onder controle. Duizenden mensen waren daar geëvacueerd, maar kunnen nu weer terug naar huis. Meer naar het oosten, in het Franse departement Aveyron, zijn wel weer zo’n duizend mensen geëvacueerd vanwege een opgelaaide bosbrand.

Een deel van Europa kampt deze zomer met veel droogte en hitte, waardoor de kans op bosbranden groot is.