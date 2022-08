Dinsdag vanaf tweede helft avond geen treinen Amersfoort Centraal

Van, via en naar station Amersfoort Centraal rijden dinsdag vanaf 21.00 uur geen treinen vanwege spoedwerkzaamheden. Dat melden ProRail en de NS. Een systeem dat de veiligheid van het treinverkeer rondom het station regelt moet worden vervangen. De NS biedt geen vervangend vervoer aan, omdat busbedrijven zouden hebben aangegeven onvoldoende bussen en chauffeurs te kunnen leveren.

De vervoerder, die het ‘buitengewoon vervelend’ zegt te vinden geen vervangend vervoer aan te kunnen bieden, adviseert reizigers dinsdag eerder op pad te gaan of alternatief vervoer te zoeken. De reparatie moet in de nacht van dinsdag op woensdag worden afgerond. De verwachting is dat het treinverkeer woensdag volgens dienstregeling kan opstarten.

Het systeem dat wordt vervangen valt volgens ProRail momenteel veelvuldig uit. Vervanging zou daarom noodzakelijk zijn. Door de reparatie werken de seinen en wissels in het hele gebied niet, wat ervoor zorgt dat treinen er niet kunnen rijden. Het vervangen van de onderdelen begint om 22.00 uur, aldus de spoorbeheerder. ‘Voor die tijd moeten alle treinen in de omgeving weg zijn of op hun plek staan. Daarom rijdt de laatste trein uiterlijk 21.00 uur station Amersfoort Centraal binnen.’