Duitse gasvoorraad eerder dan gepland aangevuld

De Duitse voorraad aardgas is zo’n twee weken eerder dan gepland aangevuld tot de vereiste 75 procent van het normale niveau. Dat meldt de Bundesnetzagentur, de toezichthouder van de energievoorziening van Duitsland. De deadline voor het aanvullen, gesteld door de waakhond, stond op 1 september. De grootste economie van de eurozone kampte als gevolg van de oorlog in Oekraïne met lage gasvoorraden.

Klaus Müller, topman van de waakhond, kondigde op Twitter aan dat de eerste fase van het aanvullingsdoel bereikt was. Op 1 oktober moet de gasvoorraad voor 85 procent gevuld zijn. 1 november moet dat 95 procent zijn.

Daarmee moeten de Duitsers het tot maart of april kunnen redden, mits de winter niet ineens heel streng wordt, er minder gas wordt gebruikt zoals afgesproken door de EU-lidstaten, en de Russen de gaskraan niet helemaal dichtdraaien. Dat is de schatting van de Duitse vereniging voor energieopslag INES.

Energiecrisis

Duitsland is in een energiecrisis geraakt doordat Rusland de gasleveringen aan het land steeds verder verlaagde sinds de invasie van Oekraïne in februari. Als reactie op de westerse sancties tegen Rusland heeft het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gaslevering aan Duitsland via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 teruggeschroefd naar 20 procent van de capaciteit. De Duitse overheid houdt er ook rekening mee dat Moskou de gaskraan volledig dichtdraait.

Behalve Nederland heeft Rusland ook al andere landen afgesloten van gas, zoals Polen, Finland en Bulgarije. Dat komt omdat er niet in roebels betaald wordt voor de gaslevering, zoals de Russen willen.