Amerikaanse parlementariërs bezoeken Taiwan

Een delegatie van Amerikaanse parlementariërs is zondag in Taiwan gearriveerd voor ontmoetingen met hoge Taiwanese functionarissen. Het tweedaagse bezoek komt kort na het spraakmakende bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De reis is onderdeel van een breder bezoek aan de Indo-Pacifische regio. Dat staat in een verklaring van het Amerikaanse Instituut in Taiwan, de feitelijke ambassade van de Verenigde Staten. Met de Taiwanese autoriteiten wordt tot en met maandag gesproken over onder meer de onderlinge relatie, regionale veiligheid, handel en klimaatverandering.

De delegatie wordt geleid door de Democratische senator Ed Markey. Ook zijn drie leden van de Democratische Partij in het Huis van Afgevaardigden mee en één van de Republikeinse Partij,

Pelosi bracht begin augustus een kort bezoek aan Taiwan, ondanks waarschuwingen vanuit China om dat niet te doen. Beijing beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en hekelt alle vormen van diplomatieke banden met de regering in Taipei. In een reactie op Pelosi’s bezoek werden dagenlang grote militaire oefeningen gehouden rondom Taiwan.