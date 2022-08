Picnic verwacht beperkt leveringsprobleem door brand in Rotterdam

Een bezorgpunt (hub) van onlinesupermarkt Picnic aan de Vlambloem in Rotterdam heeft zondagochtend veel rook- en roetschade opgelopen door een brandje na kortsluiting. De klanten in de regio hebben bericht gekregen dat hun boodschappen zondag niet worden geleverd. Voor de komende dagen wordt geprobeerd de boodschappen vanuit andere locaties te bezorgen. ‘Een heel gepuzzel’, zegt topman Michiel Muller van Picnic.

Een medewerker constateerde zondagochtend bij binnenkomst dat het pand vol rook stond. Binnen was door kortsluiting een kleine brand ontstaan. De sprinklerinstallatie had die vlammen snel geblust. Eén persoon had rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Binnen stonden ongeveer tien autootjes.

Het pand aan de Vlambloem is een zogenoemde bezorghub. Vanuit de Picnic-distributiecentra gaan de boodschappen naar zo’n punt vanwaaruit ze in de omgeving (in dit geval Prins Alexander) aan de deur worden bezorgd. Al die boodschappen waren nog niet aan de Vlambloem gearriveerd, zegt Muller.

Medio juli kampte Picnic ook al met een brand. Op 11 juli was er na een grote uitslaande brand veel schade in het distributiecentrum in Almelo. Daardoor kon de supermarkt wekenlang geen bestellingen leveren in de regio. Muller: ‘Dat ging om een hele grote brand waarna alles weg was. Dat is nu niet het geval.’