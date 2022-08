Politie onderzoekt bedreiging van J.K. Rowling na Rushdie-tweet

De Schotse politie onderzoekt een onlinebedreiging tegen Harry Potter-auteur J.K. Rowling na haar tweet over de aanval op collega-schrijver Salman Rushdie.

Rowling twitterde dat ze zich er ‘erg ziek’ door voelde. In reactie kreeg de schrijver een bedreiging waarvan ze een screenshot deelde. ‘Geen zorgen, jij bent de volgende’, luidt het bericht. Rowling kreeg eerder al veel negatieve berichten en naar eigen zeggen ook bedreigingen na uitspraken die door critici als transfobisch werden gezien.

Rushdie werd vrijdag tijdens een lezing in de staat New York neergestoken. Een woordvoerder van de auteur liet zaterdag weten dat hij weer heeft gepraat. De 75-jarige Rushdie ligt nog in het ziekenhuis en raakt mogelijk een oog kwijt.