Ex-president Afghanistan jaar na coup: bevolking verliest hoop

De Afghaanse ex-president Ashraf Ghani denkt dat Afghanen onder het bewind van de Taliban hun hoop verliezen. Dat staat in een interview in de Duitse krant Bild am Sonntag, een dag voordat de moslimextremisten precies een jaar weer aan de macht zijn.

Ghani vindt dat de Taliban ‘wreder’ zijn dan toen ze van 1996 tot 2001 over Afghanistan heersten. Hij verwacht dat miljoenen mensen het land zullen ontvluchten, omdat ze steeds minder het gevoel hebben ‘erbij te horen’. De politicus wijst naar de problemen die zijn ontstaan sinds de staatsgreep, bijvoorbeeld de grote voedseltekorten. Ook zegt hij dat het gezondheidsstelsel aan het instorten is.

Volgens Ghani worstelt Afghanistan met ‘trauma’, ‘een gevoel van verwoesting’. Hij vindt dat in het land een politiek proces moet komen dat ervoor zorgt dat Afghanistan stabiliteit bereikt ‘in plaats van in een eindeloze burgeroorlog terecht te komen. Na 44 jaar aanhoudend geweld hebben de mensen in Afghanistan er genoeg van dat hun land een slagveld is.’

De politicus vluchtte zelf naar het buitenland toen de hoofdstad Kabul werd ingenomen en woont nu in Abu Dhabi. Hij zei eerder dat vluchten de enige manier was om ‘bloedvergieten’ te voorkomen. De grote afstand tussen hem en de Afghaanse bevolking noemt hij ‘pijnlijk’. De oud-president laat weten graag ooit te willen terugkeren naar Afghanistan.

Door te vluchten heeft Ghani naar eigen zeggen de Afghaanse bevolking niet in de steek gelaten. Dat de Oekraïense president Volodimir Zelenski na het uitbreken van een oorlog in Oekraïne is gebleven, is volgens Ghani geen kwestie van wel of geen moed hebben. Ghani meent dat hij zou zijn gebleven als het mogelijk was, maar dat dit niet kon omdat ‘niemand samen met mij wilde vechten’.