Plofkraken in Amsterdam en Schiedam

Zondagochtend vroeg zijn er in Amsterdam en in Schiedam plofkraken gepleegd. In de hoofdstad gebeurde dat rond 05.00 uur aan de Pieter Calandlaan (Nieuw-West). De plofkraak in Schiedam Noord vond plaats aan de Hof van Spaland.

In Amsterdam waren er minstens drie keiharde knallen te horen, zo zeggen omwonenden en buurtbewoners tegen AT5. Ook zou er flinke schade zijn. Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen gewonden gevallen. Een aantal omliggende woningen wordt ontruimd, omdat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) rond 08.15 nog geen sein veilig heeft gegeven. Het is niet bekend hoelang de ontruiming gaat duren. Vooralsnog is er nog niemand aangehouden.

In Schiedam was de plofkraak ook rond 05.00 uur, bij een Albert Heijn-filiaal in een winkelcentrum aan de Hof van Spaland. De explosievenexperts en een team van de politie doen op dit moment onderzoek, aldus een politiewoordvoerder. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er iets is buitgemaakt.