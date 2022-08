Biden is geschokt over ‘wrede aanval’ op Salman Rushdie

De president zegt te bidden voor het herstel van Rushdie, die tijdens een lezing in de staat New York meerdere keren werd gestoken. De in India geboren schrijver die ook een Amerikaans paspoort heeft, is geopereerd en ligt in het ziekenhuis aan de beademing.

Biden roemt het ‘inzicht in de mensheid’ van de schrijver tegen wie eind jaren tachtig een doodvonnis (’fatwa’) is uitgesproken door de Iraanse ayatollah Khomeini na verschijning van zijn boek De duivelsverzen. Ook zijn onverzettelijkheid ondanks alle dreigementen, en zijn gevoel voor verhalen, staan volgens de president voor ‘universele idealen’.

Amerikaanse waarden

‘Waarheid. Moed. Veerkracht. De mogelijkheid om zonder angst ideeën te delen. Dit zijn de bouwstenen van iedere vrije en open samenleving. En vandaag bevestigen we opnieuw onze toewijding aan die diepgewortelde Amerikaanse waarden in solidariteit met Rushdie en al diegenen die opkomen voor vrijheid van meningsuiting’, aldus Biden. Ook bedankt hij de mensen die eerste hulp gaven aan Rushdie en die de verdachte tegenhielden.

Nationaal Veiligheidsadviseur Jake Sullivan had vrijdag namens het Witte Huis al een korte verklaring naar buiten gebracht. Hij noemde het geweld ‘verschrikkelijk’.

Motief

Een motief voor de steekpartij is niet bekend. Een 24-jarige man uit New Jersey is aangehouden en wordt verdacht van poging tot doodslag. Volgens bronnen binnen het politieonderzoek heeft de verdachte zich eerder positief uitgelaten over sjiitisch extremisme.