Politie-onderzoek naar ongeluk actrice Anne Heche gestaakt

‘Vanaf vandaag wordt er geen onderzoek meer gedaan in deze zaak’, aldus de politie. ‘Alle informatie wordt vanwege formaliteiten opgeslagen en bewaard. Wanneer een persoon die wordt verdacht van een misdrijf overlijdt, zetten we het niet voort.’

Heche liep vorige week bij een auto-ongeluk ernstige hersenschade op en lag in coma. Eerder werd er nog wel onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk, omdat er sporen van drugs in het bloed van Heche werden aangetroffen. Omdat Heche hersendood is verklaard, is zij wettelijk gezien gestorven.

De actrice werd in de jaren tachtig bekend door haar rol in de soap Another World. Ze was daarin te zien tot en met 1992. Later speelde ze in films als Donnie Brasco (1997), Wag the Dog (1997) en Six Days Seven Nights (1998). Voor haar rol in de tv-film Gracie’s Choice uit 2004 werd ze genomineerd voor een Emmy Award.