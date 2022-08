Amnesty gaat bekritiseerde rapport over Oekraïne opnieuw bekijken

Amnesty International gaat zijn rapport over de tactieken van het Oekraïense leger nog eens tegen het licht houden. De mensenrechtenorganisatie stelde onlangs vast dat burgers in gevaar worden gebracht doordat het leger onder meer woningen, flatgebouwen, ziekenhuizen en scholen gebruikt als schuilplaatsen en locaties waarvandaan de Russen worden beschoten.

Het rapport kreeg veel kritiek. De Oekraïense president Zelenski noemde het Russische propaganda. Het hoofd van Amnesty in Oekraïne stapte naar aanleiding van het rapport op, omdat ze het niet eens was met de inhoud. Het rapport kreeg ook veel aandacht in Russische media die loyaal zijn aan het regime in Moskou.

Onafhankelijke experts zullen het onderzoek van Amnesty doorlichten. De mensenrechtenorganisatie liet eerder als reactie op alle kritiek weten nog volledig achter het rapport te staan.