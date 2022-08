Bijna 150.000 theewerkers in Bangladesh leggen werk neer

In Bangladesh zijn bijna 150.000 arbeiders van theeplantages in staking gegaan. Ze willen dat hun loon flink wordt verhoogd.

Het minimumloon voor een theeplantagearbeider in het land bedraagt nu ruim een dollar per dag. Dit bedrag zou volgens de eisen van de stakers met zeker 150 procent omhoog moeten.

‘Tegenwoordig kunnen we met dit bedrag zelfs geen rijst voor ons gezin betalen’, zegt een arbeider tegen het Franse persbureau AFP. ‘Met een dagloon kun je nog geen liter olie voor consumptie kopen. Hoe kunnen we dan nog nadenken over onze voeding, medicijnen of de opvoeding van kinderen?’

‘Moderne slaven’

De meeste theewerkers in het overwegend islamitische land zijn hindoes uit een lage kaste. Veel van hen zijn de afstammelingen van arbeiders die in de Britse koloniale tijd naar de plantages zijn gebracht.

Volgens onderzoek van de Society for Environment and Human Development behoren de arbeiders op de meer dan tweehonderd theeplantages tot de slechtst betaalde werknemers ter wereld. Philip Gain, de directeur van die organisatie, spreekt zelfs van ‘moderne slaven’.