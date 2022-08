Drukte door vertrekkers en terugkomers op Europese vakantieroutes

Op de wegen in en naar de Europese vakantielanden is het ook deze zaterdag weer behoorlijk druk, al zijn de wegen niet zo overvol als een week geleden. De drukte wordt nu niet alleen veroorzaakt door mensen die op vakantie gaan, maar ook door vakantiegangers die terugkomen, meldt de ANWB.

In Frankrijk stond rond het middaguur 917 kilometer file. De meest overbelaste snelwegen zijn de A9, A75, A7 en A61 met elk tussen de 60 en 90 kilometer file. En in Spanje moet je zo’n 1,5 uur geduld hebben op de AP-7 voor de grens met Frankrijk.

In andere Europese landen is het eveneens druk. In Duitsland is dit te merken op de A7 tussen Hamburg en Flensburg, bij de grens met Denemarken. In beide richtingen had het verkeer daar zaterdagochtend ruim een uur vertraging. In Zuid-Duitsland is het druk op de A8 München-Salzburg en op de A7 van Füssen naar Ulm.

File voor Gotthardtunnel

Volgens de ANWB is het opvallend druk in Kroatië. Daar is het filerijden van Zagreb naar de kust en op de grens met Slovenië staat het verkeer in beide richtingen vast. Op de grens van Slovenië met Oostenrijk is de wachttijd voor de Karawankentunnel zo’n drie kwartier.

Traditiegetrouw staat er in Zwitserland file voor de Gotthardtunnel. Daar is de vertraging in beide richtingen een uur. In Italië is het vooral aansluiten op de A22 Modena - Brenner. Naar het zuiden is de extra reistijd ruim 2 uur, richting het noorden 1,5 uur.