India kan mogelijk minder rijst uitvoeren door gebrek aan regen

Door een gebrek aan regen in belangrijke rijstgebieden is er in het Zuid-Aziatische land minder grond geschikt voor het verbouwen van rijst. Volgens cijfers van het Indiase ministerie van Landbouw is het zogeheten rijstareaal dit seizoen al met 12 procent afgenomen.

India heeft elk jaar te maken met zogeheten moessonregens. Dit jaar is er landelijk gezien zelfs meer regen gevallen dan gemiddeld. Maar de hoeveelheid regen verschilde sterk van gebied tot gebied. In sommige regio’s die erg belangrijk zijn voor de rijstproductie zoals de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh viel er juist te weinig water uit de lucht.

Vrees voor beperken export

Dat is een tegenvaller nu de voedselprijzen in de wereld al de pan uit rijzen door een combinatie van logistieke verstoringen, ongunstige weersomstandigheden en extra energiekosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Handelaren vrezen dat de Indiase regering besluit de export van rijst te beperken.

Dat laatste gaan andere landen merken. India is doorgaans goed voor ongeveer 40 procent van de wereldwijde rijsthandel. Het zaaien voor het moessonseizoen begint normaal gesproken eind mei en piekt in juli. Eind september kan er dan geoogst worden.

India verbood in mei al tarwetransporten omdat de voedselzekerheid van het land werd bedreigd, nadat een hittegolf de tarweopbrengsten in verschillende staten had geschaad. India heeft ook de export van suiker aan banden gelegd om de voedselvoorziening veilig te stellen.