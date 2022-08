Eerste officiële hittegolf in twee jaar is een feit

Voor het eerst in twee jaar tijd is in Nederland sprake van een officiële hittegolf. Om 10.00 uur werd in De Bilt een temperatuur van 25,0 graden gemeten en daarmee is aan de voorwaarden voldaan, meldt Weeronline.

Voor een officiële hittegolf moet het in De Bilt vijf dagen op rij 25 graden of meer zijn en op drie dagen daarvan moet de temperatuur stijgen naar 30 graden of meer. Sinds dinsdag zijn de maxima boven de 25 graden uitgekomen en woensdag, donderdag en vrijdag werd het tropisch warm. Vrijdag was regionaal al sprake van een hittegolf. Hupsel in de Achterhoek had de primeur.

Vorig jaar kwam het in De Bilt niet tot een hittegolf. In 2020 was er een van 5 tot en met 17 augustus.

De hittegolf zal nog een aantal dagen aanhouden. Zaterdag en zondag wordt het opnieuw ruim 30 graden in De Bilt. De dagen daarna neemt de buienkans toe, maar blijft het kwik waarschijnlijk nog enkele dagen boven de 25 graden uitkomen. De hittegolf eindigt bij een maximumtemperatuur onder de 25 graden.