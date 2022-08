Reizigers Schiphol hoeven nog niet buiten te wachten

Schiphol verwacht zaterdag ruim 52.000 vertrekkende passagiers. In totaal reizen deze dag bijna 173.000 mensen via de luchthaven, verdeeld over 1161 vluchten. Passagiers die op Schiphol overstappen, circa een derde van het totaal aantal reizigers, worden daarbij dubbel geteld. In de aankomsthal verwacht Schiphol een ‘piekdag’ met een langere rij voor de paspoortcontrole en bij de bagagebanden.

Vanwege de hitte worden terminals gekoeld, evenals de tenten buiten, mochten daar reizigers in de rij moeten staan. Op vrijdag moesten reizigers op sommige momenten wel buiten in de rij aansluiten. Daarbij is water en ijs uitgedeeld.