Na bloedheet weekend benauwd en kans op felle buien

De lange reeks bloedhete dagen lijkt halverwege volgende week in een groot deel van Nederland ten einde te komen. Vanaf woensdag komt er koelere lucht aan, meldt Weeronline. Ook is er vanaf maandag kans op buien, die fiks kunnen uitpakken.

Zaterdag belooft nog een droge en snikhete dag te worden met volop zon, en 30 tot 33 graden. In het zuiden kan het kwik lokaal oplopen tot 35 graden. Met die hoge temperaturen, ook in De Bilt, wordt dan voldaan aan een landelijke hittegolf, de eerste sinds twee jaar.

Zondag gaat het weer langzaam veranderen. De zon schijnt nog altijd flink maar vooral in het zuidwesten en westen zijn er ook wat wolken. Het blijft wel droog en warm, tussen de 32 en 34 graden. Het zuiden kan weer de 35 graden halen. Omdat de luchtvochtigheid hoger is, voelt het broeierig aan. Het is de opmars naar regen die maandagmiddag en -avond in de zuidelijke provincies verwacht wordt, waarbij het ook kan gaan onweren.

Einde officiële hittegolf

‘Deze buien verplaatsen zich waarschijnlijk langzaam, waardoor op sommige plekken veel neerslag binnen korte tijd kan vallen’, aldus Weeronline. Op een uitgedroogde bodem kan dat zeer lokaal tot wateroverlast leiden. Het grootste deel van het land houdt het overwegend droog. ‘Aan het verminderen van het landelijke neerslagtekort zal de neerslag dus weinig bijdragen.’ Met 25 tot 30 graden houdt de hittegolf nog stand.

Ook woensdag en donderdag trekken buien over, die gepaard kunnen gaan met onweer. In korte tijd kan opnieuw veel neerslag vallen. De temperatuur gaat sinds lange tijd weer wat omlaag. In De Bilt wordt het donderdag vermoedelijk niet warmer dan 25 graden. Dat zou betekenen dat de officiële hittegolf dan eindigt. Landinwaarts, met name in het oosten en zuidoosten, kan de hittegolf wat langer aanhouden. Daar zou het ook later in de week nog boven de 25 graden kunnen worden.