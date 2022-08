Hittegolf Europa raakt suikerbietenoogst, mogelijk minder snoep

De hittegolven en droogte in Europa zullen naar verwachting ook negatief uitpakken voor de oogst van suikerbieten. In verschillende Europese landen waarschuwen boeren voor lagere opbrengsten dan gemiddeld. Mogelijk dat de productie van snoep en chocolade door de problemen wordt geraakt, waarschuwen kenners.

De suikerproductie in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zal komend seizoen in totaal 16,4 miljoen ton bedragen, ongeveer 1 miljoen ton minder dan een jaar eerder, schat handelsbedrijf Czarnikow. Dat betekent dat de regio misschien meer dan gewoonlijk suiker zal moeten importeren. Blijft de regen uit, dan kunnen de productievooruitzichten nog verder neerwaarts worden bijgesteld.

De prijzen voor witte suiker op de termijnmarkt in Londen zijn de afgelopen twee weken gestegen en liggen momenteel 8 procent onder het hoogste punt in vijf jaar dat in juni werd bereikt. Volgens kenners kunnen hogere prijzen betekenen dat er minder zal worden gekocht. Dat zou kunnen inhouden dat sommige snoep- en chocoladeproducenten hun productieniveaus gaan verlagen, zo klinkt het.

De bieten worden doorgaans vanaf de herfst geoogst. De teelt kan nog herstellen als het weer op korte termijn omslaat. Maar gelet op de voorspellingen lijkt dat scenario onwaarschijnlijk. Volgens boeren valt tegen de hitte en de droogte ook nauwelijks op te sproeien. Als bekend gaan ook andere gewassen zoals mais en zonnebloemen gebukt onder de hitte.