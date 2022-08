Poolse premier: massale vissterfte door chemische afvallozing

De massale vissterfte in de rivier Oder is waarschijnlijk het gevolg van chemische afvallozing. Dat stelt de Poolse premier Mateusz Morawiecki vrijdag, nadat een regionaal Duits ministerie van Milieu eerder al meldde dat er kwik was gevonden in de rivier.

Premier Morawiecki zegt vrijdag dat ‘een grote hoeveelheid chemische afvalstoffen waarschijnlijk met opzet in de rivier is gedumpt’. In de Oder, die op de grens tussen Polen en Duitsland stroomt, werd de afgelopen weken tien ton dode vis gevonden. Mensen is daarom afgeraden om in de rivier te zwemmen of het water aan te raken.

In Duitsland was er frustratie omdat het gif volgens de Duitsers vanuit Polen komt. ‘En dat is niet gemeld via de waarschuwingssystemen, dus wij konden pas reageren toen we dode vissen zagen’, stelde het hoofd van de milieudienst van de Duitse deelstaat Brandenburg donderdag.

Consequenties nog jarenlang merkbaar

De Poolse premier heeft vrijdag naar eigen zeggen twee hooggeplaatste functionarissen ontslagen omdat zij het probleem te laat hebben opgemerkt. Hoewel de situatie niet voorkomen had kunnen worden, had er volgens Morawiecki eerder ingegrepen moeten worden. De consequenties van deze vervuiling zullen jarenlang merkbaar zijn, stelt de premier.

De Duitse deelstaat hoopt dat de slechte waterkwaliteit in de Oder geen gevolgen heeft voor het grond- en drinkwater in de regio. Hoewel er kwik is gevonden en zowel Polen als Duitsland denken dat de vissen zijn gestorven door vergiftiging, erkennen beide landen ‘nog geen volledig beeld te hebben’ van de exacte situatie.