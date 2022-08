Door een ongeval op de Laan van Orden in Apeldoorn is vrijdagavond een 18-jarige scooterrijder om het leven gekomen. De scooter kwam iets voor 22.00 uur frontaal in botsing met een auto.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter. De Stentor meldt dat de automobiliste met de schrik vrij is gekomen.

De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.