WSJ: ‘topgeheime’ documenten gevonden bij inval in huis Trump

De FBI heeft tijdens de doorzoeking van het landgoed van Donald Trump in Florida documenten aangetroffen die als ‘topgeheim’ waren gemarkeerd, meldt The Wall Street Journal. Volgens de krant ging het om elf verzamelingen documenten.

Van sommige documenten die als ‘topgeheim’ gemarkeerd waren, is het de bedoeling dat ze ‘alleen beschikbaar zijn in speciale overheidsfaciliteiten’, aldus de krant. Het landgoed van een oud-president is dat uiteraard niet. In totaal namen de FBI-agenten ongeveer 20 dozen met documenten mee, waaronder mappen met foto’s en een handgeschreven notitie waarop Trump gratie verleent aan Roger Stone, een bondgenoot van de voormalige president. Ook zouden de documenten informatie bevatten over de Franse president Emmanuel Macron.

Het ministerie van Justitie heeft een rechter in Florida vrijdag gevraagd om het huiszoekingsbevel openbaar te maken, behoudens bezwaren van Trump. De 76-jarige oud-president heeft al laten weten dat hij vrijgave van het bevel niet zou blokkeren. Wel stelde hij dat hij het slachtoffer is van ‘ongekende politieke inzet van wetshandhaving’ door ‘radicaal-linkse Democraten’.

Het ministerie van Justitie wijst erop dat Trump en zijn advocaten een kopie van het huiszoekingsbevel hebben ontvangen, evenals een ontvangstbewijs van de in beslag genomen documenten. De inhoud daarvan hadden ze ook uit eigen beweging met justitie kunnen delen.