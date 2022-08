Spanje vraagt Duitsland om hulp voor gaspijp naar Centraal-Europa

De Spaanse regering heeft Duitsland om hulp gevraagd voor het voltooien van een lang geplande gaspijpleiding tussen Portugal en Centraal-Europa. Volgens verantwoordelijk minister Teresa Ribera zou Duitsland zich moeten mengen in de onderhandelingen over de pijpleiding, die nu nog stopt bij Hostalric in Catalonië, oftewel meer dan 100 kilometer van de grens. Aan Franse kant moet er ook nog zo’n 120 kilometer pijpleiding worden aangelegd.