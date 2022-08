Veel verzet tegen Hongaars plan voor houtkap om kachel te stoken

In Hongarije is veel verzet tegen een decreet van de overheid om het kappen van bos in onder meer natuurparken toe te staan voor het verkrijgen van brandhout. Met die maatregel wil de regering van premier Viktor Orbán de bevolking een alternatief bieden om in de winter alsnog de kachel te kunnen stoken, nu de levering van gas uit Rusland hoogst onzeker is.

Een petitie tegen het plan is al door tienduizenden Hongaren ondertekend en natuurorganisaties maken zich grote zorgen. In de hoofdstad Boedapest gingen vrijdag daarnaast duizenden mensen de straat op om te protesteren. Volgens lokale media was het een van de grootste protesten sinds de herverkiezing van Orbán voor een vijfde termijn in april.

‘We begrijpen dat we houtproducten en brandhout nodig hebben, maar dit kan niet samengaan met de vernietiging van beschermde bossen’, schrijven tegenstanders van het plan in een open brief. Een van de demonstranten bekritiseerde het decreet ook vanwege de praktische haalbaarheid. ‘Dit is krankzinnig. Ze willen ervoor zorgen dat er genoeg hout is om in de winter te verbranden als de gasprijzen exploderen, maar het vers gekapte hout is zo vochtig dat het daar niet goed voor is. Het zal nooit branden.’

Hongarije, dat grotendeels afhankelijk is van Russische olie en gas, heeft in juli al een soort noodtoestand uitgeroepen vanwege de energiecrisis die is ontstaan na de Russische inval in Oekraïne. De regering is mondeling inmiddels wel enigszins teruggekomen op de houtkapmogelijkheid. De versoepelde regels voor houtkap zouden alleen van kracht worden als er een tekort aan brandhout zou ontstaan. Volgens de overheid verwarmt bijna een kwart van de Hongaren zijn huis nu al met behulp van hout.