Hof regio Donetsk berecht weer buitenlandse krijgsgevangenen

Het gerechtshof in de pro-Russische Oost-Oekraïense regio Donetsk berecht volgens Russische media maandag opnieuw buitenlanders die ‘als huurling of terrorist’ aan de zijde van de Oekraïense strijdkrachten zouden hebben deelgenomen aan de oorlog in het land. Het gaat volgens meldingen van het hof om drie Britten (John Harding, Andrew Hill en Dylan Healy), een Kroaat (Vekoslav Prebeg) en een Zweed (Matthias Gustavsson).

Begin juni werden er twee Britten (Aiden Aslin en Sean Pinner) en een Marokkaan (Brahim Saadoun) ter dood veroordeeld wegens deelname aan de strijd als huurling. Hun zaak wordt nog in hoger beroep behandeld.