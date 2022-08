Reizigersvereniging Rover hoopt op reizigersvriendelijke acties in treinen, nu NS de vakbonden niet tegemoet is gekomen voor een nieuwe cao. De vakbonden hebben daarop aangekondigd te zullen actievoeren en dreigen ook met stakingen. ‘Staken is natuurlijk hun goed recht maar het gaat hier wel om een essentiële sector waar vele reizigers gebruik van maken. We hopen dat ze eruit komen voordat het zover komt’, aldus Freek Bos, voorzitter van Rover.

Bos roept de vakbonden op tot creatievere acties dan stakingen. ‘Laat reizigers gratis reizen of deel gratis koffie uit. Er zijn genoeg opties om reizigers te laten weten dat je meer wilt van de NS, zonder dat zij hun vervoer moeten missen.’

De vakbonden onderhandelen al enige tijd met NS, maar komen er maar niet uit. Het laatste bod van NS werd door een ruime meerderheid van de achterban bij de vakbonden afgewezen. Vrijdagmiddag liep een ultimatum af dat ze aan het spoorbedrijf hadden gesteld en NS kwam niet tegemoet aan hun eisen voor een nieuwe cao. Het openbaarvervoersbedrijf zelf zei eerder teleurgesteld te zijn in de opstelling van FNV, CNV en VVMC en dreigde met een rechtszaak om stakingen te voorkomen.

Mocht Rover moeten bemiddelen tussen de twee partijen in het belang van de reizigers, dan zit de organisatie ‘als eerste met de koffie klaar’, aldus Bos. ‘Maar dan moet er wel echt een constructief gesprek worden gevoerd. Dat moet niet alleen gaan over geld, maar ook over hoe het verder een aantrekkelijke sector blijft om te werken. Dat is niet alleen in het belang van de reiziger maar ook van de hele samenleving.’