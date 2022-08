Brandweer roept op om bermen met spoed te maaien

Brandweer Nederland roept alle gemeenten, Rijkswaterstaat en de provincies op om wegbermen in de buurt van natuurgebieden met spoed te maaien en het maaisel op te ruimen. Dat is nodig omdat het risico op natuurbranden op dit moment fors verhoogd is door de aanhoudende droogte.

De bermen zijn uiterst droog, volgens de brandweer. Een vonk vanaf een weg is genoeg om een natuurbrand te veroorzaken. Daarnaast is er minder bluswater beschikbaar uit beken, sloten en grachten door de droogte. Het bluswater moet soms van ver komen.