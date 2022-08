Meer dan 1500 mensen willen in geboortehuis Johan Cruijff wonen

Meer dan 1500 mensen hebben interesse in de woning in Amsterdam-Oost waar Johan Cruijff is opgegroeid. Volgens een woordvoerder van Ymere zijn er in totaal 1543 reacties binnengekomen op de sociale huurwoning van 62 vierkante meter in Betondorp. ‘Dat is ruim zeven keer meer dan gebruikelijk voor een huis als dit.’