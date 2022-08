Onherstelbare natuurschade dreigt in Twente en Salland

In Twente en een deel van Salland in Overijssel dreigt onherstelbare natuurschade te ontstaan door de droogte. Daarom heeft waterschap Vechtstromen vrijdag een sproeiverbod ingesteld voor de kwetsbare natuurgebieden en voor een zone van 200 meter rondom deze gebieden. Het schap kan op de hoge zandgronden geen water aanvoeren vanuit het IJsselmeer, zodat de natuur afhankelijk is van grondwater en regenval.

Het neerslagtekort in Twente en een deel van Salland loopt op naar meer dan 250 millimeter volgens het schap. Uit de droge jaren 2018, 2019 en 2020 weet Vechtstromen dat dan onherstelbare natuurschade kan ontstaan in die gebieden. Beschermen van zeer kwetsbare natuur staat samen met behoud van dijken bovenaan het lijstje als er sprake is van een watertekort, zoals op dit moment het geval is.

Het gemiddelde landelijke neerslagtekort staat nu volgens het KNMI op 258 millimeter en zal volgende week oplopen naar ongeveer 275 millimeter. Het tekort nadert de stand van het droge jaar 2018, maar is nog lang niet zo hoog als in het recordjaar 1976. Toen kwam het neerslagtekort ruim oven de 300 millimeter uit.

Waterschap Limburg gaat het sproeiverbod volgende week waarschijnlijk verder aanscherpen wegens de droogte en gebrek aan regen. Boeren en tuinders die denken dat ze ernstig in de knel komen door een aangescherpt verbod kunnen zich tot maandagmorgen melden bij het schap. Er wordt dan gezamenlijk naar een oplossing gezocht. In Limburg geldt sinds half juli al een sproeiverbod, maar sommige sectoren zijn daar nu nog van uitgezonderd.