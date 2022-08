Aegon opnieuw aan kop in AEX, Just Eat Takeaway onderaan

Aegon was vrijdag opnieuw de sterkste stijger in de AEX-index. De verzekeraar won een dag eerder al bijna 9 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers en kreeg er nog eens 3 procent bij na een verhoging van het koersdoel door analisten van Berenberg. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 2 procent) werd daarentegen van de hand gedaan na het recente sterke koersherstel.

Beleggers deden het verder rustig aan nu het kwartaalcijferseizoen bijna ten einde loopt. Ook staakte Wall Street donderdag de rally die volgde op meevallende inflatiecijfers. De afkoelende inflatie in de VS wakkerde de hoop aan dat de Federal Reserve de rente minder fors hoeft te verhogen. Analisten waarschuwen echter dat voorzichtigheid nog altijd geboden is, omdat er veel tegenstrijdige signalen zijn over de economie en inflatie.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 724,55 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 978,25 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,8 procent. Londen klom 0,6 procent na een meevallende krimp van de Britse economie in het tweede kwartaal.

Ahold Delhaize

Chipfondsen ASMI en Besi verloren 1,7 procent ondanks positief nieuws van Apple. Het Amerikaanse techconcern heeft naar verluidt zijn leveranciers gevraagd minstens evenveel iPhones te produceren als vorig jaar. Apple lijkt daarmee te rekenen op een aanhoudende sterke vraag naar zijn smartphone ondanks dat de consumentenuitgaven onder druk staan door de hoge inflatie.

Ahold Delhaize (min 1,5 procent) noteerde ex-dividend. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft over het dividend van de afgelopen periode. NN Group won 0,7 procent. De verzekeraar leverde een dag eerder 5,5 procent in na tegenvallende resultaten.

Novartis

De Zwitserse farmaceut Novartis daalde 1 procent na berichten dat twee kinderen zijn overleden aan acuut leverfalen na behandeling met Novartis’ gentherapie-medicijn Zolgensma.

De farmaceuten GSK (plus 4 procent) en Sanofi (plus 1 procent) toonden daarentegen herstel na de forse verliezen een dag eerder. Volgens analisten van Deutsche Bank hangt de farmaceuten een miljardenclaim boven het hoofd vanwege Zantac, een maagzuurremmer die mogelijk kanker kan veroorzaken. Volgens het Britse GSK en het Franse Sanofi zijn de claims ongegrond.

De euro was 1,0299 dollar waard, tegen 1,0338 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 94,59 dollar per vat. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 100,13 dollar per vat.