Economieminister Japan: meer kernenergie nodig

Japan heeft 33 functionerende kernreactoren, maar de meeste liggen stil vanwege strikte veiligheidsmaatregelen en lokale oppositie in de nasleep van de kernramp van Fukushima in 2011. Maar Japan is erg arm aan fossiele brandstoffen en vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen hard gestegen. Het land moet het overgrote deel van zijn fossiele brandstoffen importeren.

Ook heeft Japan deze zomer te maken gehad met de heetste hittegolf ooit gemeten, waardoor de vraag naar energie voor bijvoorbeeld airconditioners groot was. Er waren ook uitvallen van de stroomvoorziening en de overheid had burgers gevraagd zoveel mogelijk energie te besparen.

Nishimura stelt dat er samengewerkt zal worden met kernenergiebedrijven rond veiligheidsinspecties en dat de overheid zich zal inzetten om de steun van lokale overheden te krijgen voor het opstarten van meer reactoren. Dat is volgens hem belangrijk om in de zomer van volgend jaar en daarna een stabiele energievoorziening te hebben. De Japanse premier Fumio Kishida heeft al eerder gezegd dat er meer kernenergie nodig is.