CNV dreigt met nieuwe acties voor loonsverhoging zorgpersoneel

Het kabinet heeft zeven miljard uitgetrokken voor de zogeheten OVA-systematiek: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling. Vakbonden willen dat het kabinet meer geld vrijmaakt voor het verhogen van de lonen voor zorgpersoneel, zoals verpleegkundigen en verzorgenden. De minister vindt dat niet nodig, zo zei ze eerder deze zomer al. In het interview met Zorgvisie zegt Helder vrijdag dat ‘de reparatie van inkomens’ verder binnen de cao-onderhandelingen kan worden geregeld.

Ook is ze van mening dat er een oplossing ligt in het op de juiste manier inschalen van zorgpersoneel met bijvoorbeeld een hbo-opleiding. Ze noemt het ‘belangrijk’ dat ‘als je als hbo-verpleegkundige bent opgeleid, dat je ook een hbo-functie hebt die hbo wordt gewaardeerd. Ik wil de sociale partners toch echt aansporen om daar iets aan te doen.’

Werkdruk

CNV gaat niet in deze redenatie mee. De minister ‘vergeet’ volgens de vakbond ‘dat hoger inschalen wel extra geld kost’. Voorzitter van CNV Zorg en Welzijn Gaby Perin-Gopie. ‘De lonen in de zorg liggen structureel tot 9 procent lager dan in de markt, terwijl de werkdruk er enorm is. Die loonkloof wordt extra pijnlijk in deze tijd van inflatie van zo’n 11 procent. Werken in de zorg betekent steeds vaker leven in armoede.’

En dat terwijl er in coronatijd ineens wél extra geld was voor de zorg, benadrukt CNV. ‘Zo kunnen de GGD’s aan ongediplomeerde inhuurkrachten uurlonen bieden die niet eens voorkomen in de salarisschalen van gekwalificeerde verzorgenden. Er zijn echt grenzen aan hoe je mensen kunt schofferen.’

Extra geld

De vakbond wil extra geld en als dat er niet komt, volgen er acties. Dat zal ‘niet op de traditionele manier’ gaan, zoals met protesten. Hoe dan wel, kan een woordvoerster van CNV vrijdag nog niet zeggen. ‘Maar we moeten zichtbaar gaan maken dat de grens bereikt is.’

‘Het kabinet is niet voornemens bovenop de zeven miljard aanvullende maatregelen te nemen’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid in reactie op de kritiek van CNV. ‘Elk jaar trekken we geld uit voor de OVA. Dat bedrag stijgt mee met de gemiddelde loonstijging. We vinden dat netjes om te doen’, zegt de woordvoerder. De OVA is nu geraamd op zeven miljard.