Duitsland vindt kwik in rivier Oder na vondst vele dode vissen

Het ministerie van Milieu van de Duitse deelstaat Brandenburg zegt dat kwik is gevonden in de rivier Oder nadat daar veel dode vissen werden gezien. Het Poolse milieuministerie heeft tot zondag nodig om gegevens over de waterkwaliteit te analyseren.

De Oder stroomt in Polen en Duitsland. Sinds deze week worden massaal dode vissen gevonden, het gaat om duizenden vissen. Mensen wordt afgeraden om in de rivier te zwemmen of het water aan te raken.

Polen en Brandenburg denken dat de vissen zijn doodgegaan door vergiftiging. Dit zou een stof met kwik kunnen zijn, aangezien dat nu gevonden is. Polen wil nog geen conclusies trekken. ‘Er zijn zoveel stoffen gevonden die de vissterfte kunnen hebben veroorzaakt, dat we nu niet kunnen zeggen wat de oorzaak was.’

In Duitsland is frustratie, omdat het gif volgens de Duitsers vanuit Polen komt. ‘En dat is niet gemeld via de waarschuwingssystemen, dus wij konden pas reageren toen we dode vissen zagen’, aldus het hoofd van de milieudienst van Brandenburg.