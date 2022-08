Duitse boeren vrezen mislukte oogsten door droogte

DBV-president Joachim Rukwied zegt dat boeren nu op ‘vele fronten aan het vechten zijn’. Volgens hem liggen de prijzen voor kunstmest vier keer hoger dan een jaar geleden en is energie twee keer zo duur geworden.

En nu is er dus ook de grote droogte. ‘Als het niet snel consistent gaat regenen kunnen we verliezen zien van 30 tot 40 procent bij de oogst’, aldus Rukwied. Het gaat bijvoorbeeld om aardappelen en suikerbiet. Hij stelt dat de grond soms zo uitgedroogd is dat er niets meer groeit. Het is volgens Rukwied dan ook mogelijk dat door mislukte oogsten de prijzen voor landbouwproducten zullen stijgen.

Hij geeft aan dat de Duitse landbouw wel voorbereidingen treft voor drogere en hetere zomers, door bijvoorbeeld efficiënter om te gaan met water. ‘Maar uiteindelijk vrees ik dat door klimaatverandering de oogsten niet meer de niveaus van bijvoorbeeld de jaren negentig zullen bereiken.’