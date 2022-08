Moeder Peijnenburg verkoopt meer koek, maar niet in Nederland

De Belgische koekjesbakker Lotus Bakeries, het moederbedrijf van merken als Peijnenburg en Snelle Jelle, verkocht in de eerste helft van dit jaar ruim 6 procent meer koekjes dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar door prijsverhogingen deed het bedrijf in Nederland minder goede zaken.

Het aantal verkochte Snelle Jelles en Peijnenburg-koeken bleef in vergelijking met andere landen achter door de prijsverhoging. Zo zag Lotus Bakeries de verkoop van Peijnenburg afnemen, de verkoop van Snelle Jelle bleef stabiel.

Lotus Bakeries schaart deze Nederlandse koeken onder de zogenoemde lokale helden. Ook de prijzen van lokale helden in België, Frankrijk en Zweden stegen, maar daar werden in de eerste maanden van dit jaar wel meer koeken verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het Vlaamse bedrijf blijft zijn productie uitbreiden om verder te groeien. Eerder deze maand kondigde het een nieuwe fabriek in Thailand aan. Directeur Jan Boone ziet namelijk een ‘immens groeipotentieel’ in de Aziatische markt. Ook in de Verenigde Staten en in België wordt de productiecapaciteit verder uitgebreid.