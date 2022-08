Warm begin van de winter kan energieshock Europa beperken

Verwacht relatief warm weer in het najaar kan Europa helpen om deze winter zonder energieproblemen door te komen. Voor oktober worden temperaturen verwacht die bovengemiddeld hoog zijn, waardoor de Europese landen meer tijd hebben om gasvoorraden aan te vullen. De kans dat er later in de winter verplichte afsluitingen komen nemen daardoor af. Europa probeert snel minder afhankelijk te worden van Russisch gas, maar is in de overgangsperiode kwetsbaar.

Mede door het globale weerfenomeen La Niña wordt in oktober warmer weer verwacht, geven de bedrijven Maxar Technologies en Marex aan. De invloed daarvan is vooral in Noordwest-Europa te voelen, aldus de meteorologen. Het weer in het westen en zuiden van het continent zal droger en warmer zijn, met temperaturen die 1 à 1,5 graad boven het langjarige gemiddelde kunnen liggen.

Normaal gesproken begint het Europese stookseizoen in oktober en wordt aan het einde van die maand dan het eerste gas aan de opslagen onttrokken. Dat kan eerder zijn als het weer kouder is. Als het weer daarentegen warmer is, kunnen de voorraden nog tot in november worden aangevuld.

Desondanks zijn er nog veel vraagtekens die boven de Europese energievoorziening hangen. Rusland zou bijvoorbeeld de gaskraan alsnog verder dicht kunnen draaien, maar ook kunnen landen als Noorwegen en Frankrijk minder stroom gaan leveren.